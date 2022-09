Totti, Ponzi: "No ad attacchi a investigatori privati, pronti a vie legali" (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 16 set. (Labitalia) - "A tutela della propria onorabilità, in merito ai continui e inappropriati tentativi di denigrare la reputazione della figura dell'investigatore privato che accoglie al suo interno seri professionisti, assolutamente rispettosi delle leggi (molte) e adeguatamente formati in tal senso, la Federpol, federazione più rappresentativa della categoria, si riserva di adire le vie legali". Lo dice Luciano Tommaso Ponzi, presidente nazionale di Federpol, intervendo sul "‘caso Totti', che ha portato alla ribalta la figura dell'investigatore privato, e l'uso improprio della professione nel reperire elementi di prova da portare in giudizio", si legge nella nota. "Noi non ci stiamo -tuona Ponzi- non so più come ripetere che la figura dell'investigatore privato, così tanto romanzata, è fatta di ... Leggi su iltempo (Di sabato 17 settembre 2022) Roma, 16 set. (Labitalia) - "A tutela della propria onorabilità, in merito ai continui e inappropriati tentativi di denigrare la reputazione della figura dell'investigatore privato che accoglie al suo interno seri professionisti, assolutamente rispettosi delle leggi (molte) e adeguatamente formati in tal senso, la Federpol, federazione più rappresentativa della categoria, si riserva di adire le vie". Lo dice Luciano Tommaso, presidente nazionale di Federpol, intervendo sul "‘caso', che ha portato alla ribalta la figura dell'investigatore privato, e l'uso improprio della professione nel reperire elementi di prova da portare in giudizio", si legge nella nota. "Noi non ci stiamo -tuona- non so più come ripetere che la figura dell'investigatore privato, così tanto romanzata, è fatta di ...

