Al via da domenica 18 settembre. In studio a consegnare le maglie agli allievi Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo e molti ...

TGCOM

Al via da domenica 18 settembre. In studio a consegnare le maglie agli allievi Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo e molti ...... Petra Delicatoin azione. Petra " seconda stagione arriva in esclusiva su Sky dal 21 ... un omicidio all'interno di un comprensorio esclusivo, dove un gruppo dicustodisce rancori e ... Torna "Amici", Maria De Filippi presenta la nuova edizione del talent Domani domenica 18 settembre alle ore 14.00 su Canale5 Maria De Filippi presenta la formazione della nuova classe di “Amici“. In studio a tenere a battesimo e a consegnare le maglie agli allievi dell ...Domenica 18 settembre alle ore 14:00 su Canale 5 Maria De Filippi presenta la formazione della nuova classe della scuola di "Amici". Chi farà ingresso nella scuola Chi si aggiudicherà i banchi di que ...