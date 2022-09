Torino-Sassuolo oggi in tv: orario, diretta tv e streaming Serie A 2022/2023 (Di sabato 17 settembre 2022) L’orario e la diretta tv di Torino-Sassuolo, valida per la settima giornata di Serie A 2022/2023. Ottimo avvio di campionato per i granata, che arrivano dalla beffa della sconfitta in extremis contro l’Inter dopo un’altra bella prestazione; leggermente più attardati i neroverdi, che fin qui hanno vinto una sola volta e vengono dalla sconfitta casalinga contro l’Udinese. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 20:45 di sabato 17 settembre, con la partita che sarà visibile su Sky Sport o Zona Dazn, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. I TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) L’e latv di, valida per la settima giornata di. Ottimo avvio di campionato per i granata, che arrivano dalla beffa della sconfitta in extremis contro l’Inter dopo un’altra bella prestazione; leggermente più attardati i neroverdi, che fin qui hanno vinto una sola volta e vengono dalla sconfitta casalinga contro l’Udinese. Il fischio d’inizio della partita è fissato alle ore 20:45 di sabato 17 settembre, con la partita che sarà visibile su Sky Sport o Zona Dazn, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Dazn. I TELECRONISTI SportFace.

