Torino, a lavoro in monopattino: operaio 25enne travolto da auto. Conducente positivo all’alcoltest arrestato (Di sabato 17 settembre 2022) travolto e ucciso da un’auto, all’alba, mentre andava al lavoro su un monopattino elettrico. L’investimento è avvenuto a Cambiano (Torino) sulla strada provinciale per Chieri. La vittima Claudio Casu, operaio di 25 anni, è stato centrato da una Jeep guidata da un giovane automobilista risultato positivo all’alcoltest e arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Poche ore dopo un altro incidente mortale analogo in provincia di Torino, fatale a un cinquantenne in sella sua bici. Anche in questo caso l’automobilista aveva nel sangue un tasso di alcol superiore ai limiti di legge ed è scattato l’arresto. Casu è stato investito da un’auto guidata da un 29enne, nato in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022)e ucciso da un’, all’alba, mentre andava alsu unelettrico. L’investimento è avvenuto a Cambiano () sulla strada provinciale per Chieri. La vittima Claudio Casu,di 25 anni, è stato centrato da una Jeep guidata da un giovanemobilista risultatocon l’accusa di omicidio stradale. Poche ore dopo un altro incidente mortale analogo in provincia di, fatale a un cinquantenne in sella sua bici. Anche in questo caso l’mobilista aveva nel sangue un tasso di alcol superiore ai limiti di legge ed è scattato l’arresto. Casu è stato investito da un’guidata da un 29enne, nato in ...

