Tolkien e la tradizione europea: un libro eccezionale nel tempo della cancel culture (Di sabato 17 settembre 2022) Firenze, 17 set – La recente serie prodotta da Amazon – dal titolo Gi anelli del potere – ha innescato un dibattito internazionale che ha suscitato pareri discordanti. Il grande letterato – creatore della saga de Il signore degli anelli – è finito nel mirino del pensiero unico dominante, che ha reinterpretato la sua opera nell’ottica livellante dell’inclusività: cast multietnico, femminismo radicale, narrazione intersettoriale. Una grottesca operazione di risignificazione “politicamente corretta”, tipica della psicosi woke e della mentalità liberal. Nel dibattito in atto, però, si inserisce un testo – vergato dall’Institut Iliade per mano di Armand Berger e pubblicato in Italia da Passaggio al Bosco Edizioni – che ha l’ambizione di rileggere John Ronald Reuel Tolkien nell’ottica della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 settembre 2022) Firenze, 17 set – La recente serie prodotta da Amazon – dal titolo Gi anelli del potere – ha innescato un dibattito internazionale che ha suscitato pareri discordanti. Il grande letterato – creatoresaga de Il signore degli anelli – è finito nel mirino del pensiero unico dominante, che ha reinterpretato la sua opera nell’ottica livellante dell’inclusività: cast multietnico, femminismo radicale, narrazione intersettoriale. Una grottesca operazione di risignificazione “politicamente corretta”, tipicapsicosi woke ementalità liberal. Nel dibattito in atto, però, si inserisce un testo – vergato dall’Institut Iliade per mano di Armand Berger e pubblicato in Italia da Passaggio al Bosco Edizioni – che ha l’ambizione di rileggere John Ronald Reuelnell’ottica...

