Thiago Motta | debutto amaro col Bologna | Empoli | prima vittoria con Bandinelli

Bolognafc1909 : ?????????????????? ?? Thiago Motta è il nuovo allenatore del Bologna Benvenuto Mister ?????? #ForzaBFC #WeAreOne - DiMarzio : #Bologna I Accordo trovato con #ThiagoMotta - Gret_2011 : Quando perde Thiago Motta vince il calcio. - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Primo successo Empoli, debutto con ko per Thiago Motta -… - Becmade : Thiago Motta degno erede di mister Giampaolo -

L'Empoli sale a 7 punti in classifica, scavalcando il Bologna diche resta a quota 6. .BOLOGNA - Inizia con una sconfitta l'avventura dialla guida del Bologna , sconfitto dopo tre risultati utili di fila. Alla prima sulla panchina rossoblù (nel match vinto contro la Fiorentina c'era Luca Vigiani, tecnico della Primavera), ...Vicario salva più volte il risultato con le sue parate Un debutto da dimenticare per Thiago Motta. Il tecnico ex Spezia, che ha ereditato la panchina del Bologna da Sinisa Mihajlovic, alla prima parti ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Parte male il nuovo Bologna di Thiago Motta, che viene sconfitto di misura dall’Empoli per 0-1, nonostante una ...