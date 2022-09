Terremoto Rai | la situazione è gravissima | niente sarà come prima | La drastica decisione

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 17 settembre 2022) Dietro le quinte della Rai sta scoppiando una vera e propria bufera. Lasembra aver toccato gli apici più tragici di sempre. Ma cosa sta succedendo effettivamente? Probabilmente sulla rete di Stato è già in atto una catastrofe. In particolar modo, i vertici di Rai 2 stanno tentando di evitare il peggio.è noto a tutti, nel corso dell’estate, il canale Rai 2 ha presentato i propri palinsesti per la stagione televisiva autunnale in modo da incuriosire il pubblico date le grandi novità apportate. La novità che ha attratto maggiormente i telespettatori è stato l’inserimento all’interno di Rai 2 di una nuova conduttrice, la quale fino a qualche anno fa era presenza fissa su Mediaset. Su Rai 2 infatti è stato tanto atteso l’approdo di Alessia Marcuzzi. La bufera è nata proprio intorno a questa notizia. La Marcuzzi avrebbe ...