Tennis | Torneo Portoroz | Paolini si arrende nei quarti

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - lavazzagroup : Sui campi azzurri dello @usopen fino al 2025. La nostra partnership con il più importante torneo di #tennis america… - CorriereRomagna : Tennis, al torneo di Misano sorteggiato il tabellone di Terza - - isa_0600 : @pinabarrow - Dtti_digitale : Nuovo appuntamento con il tennis su Sky, con il torneo ATP 250 “Moselle Open” di Metz, in programma da lunedì 19 a … -

La tennista azzurra è sconfitta in tre set dalla Siniakova PORTOROZ (SLOVENIA) - Termina nei quarti il cammino di Jasmine Paolini al "Zavarovalnica Sava Portoroz", Wta 250 con un montepremi di 251.750 ...... le Intesa Sanpaolo Next Gen Finals a Milano, ilcon i migliori otto Under 21, e le Nitto ... Il presidente della Federazione Italiana, Angelo Binaghi, si mostra orgoglioso degli azzurri ...La tennista azzurra è sconfitta in tre set dalla Siniakova PORTOROZ (SLOVENIA) (ITALPRESS) - Termina nei quarti il cammino di Jasmine Paolini ...Roger Federer, il tennista più grande di tutti i tempi, si ritira a 41 anni: lui che è stato campione di 20 titoli dello Slam ...