Tennis | Torneo Bucarest Errani esce di scena nelle semifinali

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - lavazzagroup : Sui campi azzurri dello @usopen fino al 2025. La nostra partnership con il più importante torneo di #tennis america… - sportface2016 : Tennis, #Errani sconfitta in semifinale al torneo WTA 125 di #Bucarest - CarmenDilia6 : RT @RSIsport: ?????? Un giovanissimo Roger Federer, allora 11enne, a Bellinzona! Nel caso ci fosse bisogno di dirlo: King Roger vinse quel tor… - aonopengenova : RT @ESOsport: Segna in agenda 18-25/9 #Genova al Circolo di #tennis di Valletta Cambiaso si terrà la 18° edizione del #torneo dell’ATP Chal… -

La romagnola si arrende con un doppio 6 - 2 alla rumena Begu BUCAREST (ROMANIA) - Sara Errani esce di scena nelle semifinali del "Tiriac Foundation Trophy", nuovissimo WTA 125k dotato di un montepremi ...... Red Bull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il, gli ...i pugliesi in vantaggio per sette successi a quattro - cinque pareggi completano il quadro nel...La romagnola si arrende con un doppio 6-2 alla rumena Begu BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) - Sara Errani esce di scena nelle semifinali del ...Sara Errani è stata eliminata in semifinale al torneo WTA 125 di Bucarest, sconfitta dalla padrona di Casa Begu ...