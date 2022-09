Tennis, Gilles Moretton: “A Pique non interessa della Coppa Davis. Vuole solo soldi, ma è un business in perdita” (Di sabato 17 settembre 2022) Intervistato da l’Equipe, Gilles Moretton, presidente della federazione francese di Tennis, ha criticato pesantemente il nuovo formato della Coppa Davis e Gerard Pique (giocatore del Barcellona che con la sua società ha convinto l’ITF a introdurre appunto questo formato). Queste le prime parole di Moretton: “Non vorrei essere quella persona che ripete come un pappagallo sempre le stesse cose… Ne parleremo alla fine della settimana, forse Germania-Francia organizzata qui da noi potrebbe essere interessante, ma poi vedi che ci sono partite, come Belgio-Australia, che qui non interessano a nessuno, in settimana ci sono partite senza niente in palio… la struttura è cambiata molto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Intervistato da l’Equipe,, presidentefederazione francese di, ha criticato pesantemente il nuovo formatoe Gerard(giocatore del Barcellona che con la sua società ha convinto l’ITF a introdurre appunto questo formato). Queste le prime parole di: “Non vorrei essere quella persona che ripete come un pappagallo sempre le stesse cose… Ne parleremo alla finesettimana, forse Germania-Francia organizzata qui da noi potrebbe esserente, ma poi vedi che ci sono partite, come Belgio-Australia, che qui nonno a nessuno, in settimana ci sono partite senza niente in palio… la struttura è cambiata molto ...

