Tennis, Errani sconfitta in semifinale al torneo WTA 125 di Bucarest (Di sabato 17 settembre 2022) Sara Errani è stata sconfitta in semifinale al torneo WTA 125 di Bucarest, il "Tiriac Foundation Trophy. La Tennista azzurra ha perso sulla terra rossa rumena contro la padrona di casa Irina-Camelia Begu, con il punteggio di 6-2/6-2. Quest'ultima affronterà l'ungherese Reka Luca Jani, che ha sconfitto in semifinale la belga Maryna Zanevska. SportFace.

