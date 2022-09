Tennis, Carlos Alcaraz: “Roger Federer è stato uno dei miei idoli, mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui” (Di sabato 17 settembre 2022) La notizia del ritiro di Roger Federer (la leggenda svizzera appenderà la racchetta al chiodo dopo la Laver Cup 2022) ha scosso tutti e, a tal riguardo, hanno rilasciato dei commenti diversi personaggi sportivi e tantissimi Tennisti. Tra questi c’è anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, giovane prodigio spagnolo reduce dal trionfo agli US Open 2022. “Roger Federer è stato uno dei miei idoli, non l’unico ma ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui – ha affermato il classe 2003 (fonte: La Gazzetta dello Sport) -. Lascia una grande eredità nel mondo del Tennis. Cosa posso dire in più di Roger? Tutti lo conoscono, ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) La notizia del ritiro di(la leggenda svizzera appenderà la racchetta al chiodo dopo la Laver Cup 2022) ha scosso tutti e, a tal riguardo, hanno rilasciato dei commenti diversi personaggi sportivi e tantissimiti. Tra questi c’è anche lo spagnolo, giovane prodigio spagnolo reduce dal trionfo agli US Open 2022. “uno dei, non l’unico ma ovviamente midi lui – ha affermato il classe 2003 (fonte: La Gazzetta dello Sport) -. Lascia una grande eredità nel mondo del. Cosa posso dire in più di? Tutti lo conoscono, ...

