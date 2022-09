Supplenze docenti 2022: LE NOMINE. Uffici Scolastici al lavoro, nuovi turni e rettifiche (Di sabato 17 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: la pubblicazione dei bollettini con i docenti nominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. I docenti leggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 17 settembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione dei bollettini con inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

ProDocente : Supplenze docenti 2022: LE NOMINE. Uffici Scolastici al lavoro, bollettini con nuovi turni - ProDocente : Supplenze 2022: quanti posti spettano ai docenti per le riserve legge 68/99? Sì dalle GPS, no dalle graduatorie di … - PalermoToday : Supplenze a scuola, docenti palermitani denunciano: 'Compilate domande al buio, non è giusto'… - orizzontescuola : Supplenze 2022: quanti posti spettano ai docenti per le riserve legge 68/99? Sì dalle GPS, no dalle graduatorie di… - QdSit : L'anno scolastico non inizia nel migliore dei modi per migliaia di aspiranti docenti in tutta Italia, in attesa del… -