“Sto male, non posso cantare”. Malore per Loredana Bertè, concerto annullato: le sue condizioni (Di sabato 17 settembre 2022) Brutte notizie per Loredana Bertè, che ha dovuto fare i conti con un Malore improvviso. Le sue condizioni di salute non sono buone e per questa ragione è stata costretta ad annullare un suo concerto, previsto per la serata del 16 settembre. Un imprevisto che ovviamente non poteva certamente aspettarsi, ma sta di fatto che i suoi fan sono preoccupati per il suo stato fisico e sperano che possano esserci miglioramenti nelle prossime ore. A riferire tutto è stata sui social la stessa cantante. Loredana Bertè avrebbe dovuto esibirsi nella città di Lanciano, ma il pubblico non ha potuto apprezzare le sue doti canore per un Malore che ha avuto nelle ore precedenti la manifestazione musicale. Le sue condizioni di salute non sono per niente ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Brutte notizie per, che ha dovuto fare i conti con unimprovviso. Le suedi salute non sono buone e per questa ragione è stata costretta ad annullare un suo, previsto per la serata del 16 settembre. Un imprevisto che ovviamente non poteva certamente aspettarsi, ma sta di fatto che i suoi fan sono preoccupati per il suo stato fisico e sperano che possano esserci miglioramenti nelle prossime ore. A riferire tutto è stata sui social la stessa cantante.avrebbe dovuto esibirsi nella città di Lanciano, ma il pubblico non ha potuto apprezzare le sue doti canore per unche ha avuto nelle ore precedenti la manifestazione musicale. Le suedi salute non sono per niente ...

