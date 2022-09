Stefano Bonaccini al TPI Fest: “Dopo le elezioni bisogna riprendere il dialogo con il Movimento 5 Stelle” (Di sabato 17 settembre 2022) “Dopo le elezioni bisogna riprendere il dialogo il M5S per costruire il centrosinistra del futuro”: lo ha dichiarato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, durante la terza e ultima serata del TPI Fest, la Festa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene a Bologna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. Secondo il governatore emiliano è “naturale“, Dopo il voto del 25 settembre, parlare con tutti “coloro che possono far parte del centrosinistra, a partire dai 5 Stelle” per costruire il “centrosinistra del futuro”. “Abbiamo bisogno di un Pd più forte e di costruire un centrosinistra più largo” dichiara ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022) “leilil M5S per costruire il centrosinistra del futuro”: lo ha dichiarato, presidente della Regione Emilia-Romagna, durante la terza e ultima serata del TPI, laa di The Post Internazionale, che per la prima volta si tiene a Bologna, presso la Tettoia Nervi alla Bolognina, nella appena inaugurata Piazza Lucio Dalla. Secondo il governatore emiliano è “naturale“,il voto del 25 settembre, parlare con tutti “coloro che possono far parte del centrosinistra, a partire dai 5” per costruire il “centrosinistra del futuro”. “Abbiamo bisogno di un Pd più forte e di costruire un centrosinistra più largo” dichiara ...

