Stefania Orlando e l’annuncio doloroso: “Vi prego di rispettare questo momento” (Di sabato 17 settembre 2022) Stefania Orlando e l’annuncio inaspettato ai fan: la storia su Instagram lascia tutti a bocca aperta. Nessuno si aspettava da lei una decisione del genere: cos’è successo? La bella showgirl da qualche anno ha visto la sua popolarità risalire la china soprattutto grazie alla partecipazione al Gf vip. Stefania è stata tra le concorrenti più amate del reality, soprattutto grazie alla sua amicizia speciale con Tommaso Zorzi, che continua tutt’oggi. foto InstagramLa Orlando ha iniziato la sua carriera nel mondo della tv giovanissima, andando contro al parere della sua famiglia che avrebbe voluto per lei un’altra vita. La donna, infatti, è figlia del noto professore, magistrato e giurista Pietro Romeo Orlando e ha due fratelli. Uno di loro ha seguito le orme di suo padre ... Leggi su chenews (Di sabato 17 settembre 2022)inaspettato ai fan: la storia su Instagram lascia tutti a bocca aperta. Nessuno si aspettava da lei una decisione del genere: cos’è successo? La bella showgirl da qualche anno ha visto la sua popolarità risalire la china soprattutto grazie alla partecipazione al Gf vip.è stata tra le concorrenti più amate del reality, soprattutto grazie alla sua amicizia speciale con Tommaso Zorzi, che continua tutt’oggi. foto InstagramLaha iniziato la sua carriera nel mondo della tv giovanissima, andando contro al parere della sua famiglia che avrebbe voluto per lei un’altra vita. La donna, infatti, è figlia del noto professore, magistrato e giurista Pietro Romeoe ha due fratelli. Uno di loro ha seguito le orme di suo padre ...

