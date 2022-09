Stampanti HP, al via il risarcimento anche in Italia: ecco come fare richiesta (Di sabato 17 settembre 2022) E’ possibile fare richiesta in Italia di risarcimento, a seguito della vicenda riguardante le Stampanti di HP, le cartucce non originali e la funzionalità Dynamic Security. L’azienda ha stanziato 1.35 milioni di dollari come risarcimento nei confronti degli utenti che faranno appunto richiesta, compreso il nostro Paese. Stampanti HP, 14/9/2022 – Computermagazine.itLa notizia, come riferisce Hwupgrade, è giunta dopo un accordo fra HP ed Euroconsumers, ed è scoppiata dopo che l’azienda americana aveva deciso di introdurre nei propri dispositivi la tecnologia Dynamic Security, che impedisce l’utilizzo di cartucce non originali. Secondo Euroconsumers i consumatori non sarebbero stati informati nella maniera più corretta di ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 settembre 2022) E’ possibileindi, a seguito della vicenda riguardante ledi HP, le cartucce non originali e la funzionalità Dynamic Security. L’azienda ha stanziato 1.35 milioni di dollarinei confronti degli utenti che faranno appunto, compreso il nostro Paese.HP, 14/9/2022 – Computermagazine.itLa notizia,riferisce Hwupgrade, è giunta dopo un accordo fra HP ed Euroconsumers, ed è scoppiata dopo che l’azienda americana aveva deciso di introdurre nei propri dispositivi la tecnologia Dynamic Security, che impedisce l’utilizzo di cartucce non originali. Secondo Euroconsumers i consumatori non sarebbero stati informati nella maniera più corretta di ...

