Sport in tv oggi, sabato 17 settembre 2022: programma e diretta tv (Di sabato 17 settembre 2022) Non si ferma mai l’universo Sportivo mondiale. Anche in questa giornata, sabato 17 settembre 2022, sono previsti diversi, ed importanti, appuntamenti in calendario che terranno incollati alle dirette tutti gli appassionati ed i tifosi. Lo Sport in tv oggi mette sulla tavola imbandita un ricco menù: torna il calcio con Serie A, Serie B e campionati esteri, appuntamento con le due ruote per Moto3, Moto2 e MotoGP che correranno le qualifiche, grande spazio alla Coppa Davis ed al Memorial Pantani. Sotto ai riflettori, infine, anche lotta, ginnastica ritmica, rugby ed equitazione. Sport in tv oggi: tutti gli appuntamenti Ecco tutti gli appuntamenti Sportivi da non perdere: 09.00-09.40 Moto3, GP Aragon: prove libere 3 – Sky ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Non si ferma mai l’universoivo mondiale. Anche in questa giornata,17, sono previsti diversi, ed importanti, appuntamenti in calendario che terranno incollati alle dirette tutti gli appassionati ed i tifosi. Loin tvmette sulla tavola imbandita un ricco menù: torna il calcio con Serie A, Serie B e campionati esteri, appuntamento con le due ruote per Moto3, Moto2 e MotoGP che correranno le qualifiche, grande spazio alla Coppa Davis ed al Memorial Pantani. Sotto ai riflettori, infine, anche lotta, ginnastica ritmica, rugby ed equitazione.in tv: tutti gli appuntamenti Ecco tutti gli appuntamentiivi da non perdere: 09.00-09.40 Moto3, GP Aragon: prove libere 3 – Sky ...

