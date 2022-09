Spezia-Sampdoria 1-1 LIVE: miracolo di Audero, Ampadu sfiora il gol (Di sabato 17 settembre 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Spezia Sampdoria 1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via la gara tra le mura del Picco di La Spezia 4? Colpo di testa di Nzola – Cross dalla sinistra di Reca per l’incornata dell’attaccante bianconero, che però non inquadra la porta 11? Gol di Sabiri – Magia del fantasista marocchino! Conclusione dalla lunga distanza che si infila nell’angolino alto dove Dragowski non può arrivare: Sampdoria in vantaggio! 12? Autogol di Murillo – Si spegne subito ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via la gara tra le mura del Picco di La4? Colpo di testa di Nzola – Cross dalla sinistra di Reca per l’incornata dell’attaccante bianconero, che però non inquadra la porta 11? Gol di Sabiri – Magia del fantasista marocchino! Conclusione dalla lunga distanza che si infila nell’angolino alto dove Dragowski non può arrivare:in vantaggio! 12? Autogol di Murillo – Si spegne subito ...

gippu1 : Chissà che squadra bellina crede di allenare #Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio… - FAMerkezi : Spezia 1-1 Sampdoria (ILK YARI SONUCU) - internewsit : LIVE Serie A - Spezia-Sampdoria 1-1, squadre in campo per il secondo tempo - - rfutbol : Comienza 2ª Parte Spezia - Sampdoria #Spezia #Sampdoria #SerieA - Dalla_SerieA : Diretta Spezia-Sampdoria ore 18: formazioni ufficiali e come vederla in tv e streaming - -