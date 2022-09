Spari contro l'elemosiniere del Papa: terrore in Ucraina, ecco cosa sappiamo (Di sabato 17 settembre 2022) Attimi di grande paura per il cardinale Konrad Krajewski, inviato di Papa Francesco in Ucraina. Il cardinale stava viaggiando con due vescovi ed era accompagnato da un soldato, quando il suo pulmino di aiuti è stato preso di mira da raffiche di proiettili. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. “Per la prima volta in vita mia non sapevo dove fuggire, perché non basta correre, bisogna sapere dove”, ha dichiarato Krajewski a Vatican News. Il cardinale stava portando aiuti umanitari usa Odessa a Zaporizhia e Kharkiv, vicino al confine russo: una zona controllata dalle forze di Mosca dove ormai non entra più nessuno, a parte i soldati. Però evidentemente il cardinale elemosiniere e i suoi accompagnatori non si aspettavano di essere presi di mira dagli Spari. “È qui che i colpi si fanno più fitti - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Attimi di grande paura per il cardinale Konrad Krajewski, inviato diFrancesco in. Il cardinale stava viaggiando con due vescovi ed era accompagnato da un soldato, quando il suo pulmino di aiuti è stato preso di mira da raffiche di proiettili. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. “Per la prima volta in vita mia non sapevo dove fuggire, perché non basta correre, bisogna sapere dove”, ha dichiarato Krajewski a Vatican News. Il cardinale stava portando aiuti umanitari usa Odessa a Zaporizhia e Kharkiv, vicino al confine russo: una zonallata dalle forze di Mosca dove ormai non entra più nessuno, a parte i soldati. Però evidentemente il cardinalee i suoi accompagnatori non si aspettavano di essere presi di mira dagli. “È qui che i colpi si fanno più fitti - ...

ImolaOggi : Ucraina, spari contro il convoglio dell’elemosiniere del Papa. Il Vaticano non ha riferito chi fossero gli autori d… - GiovanniCaglio : Ucraina, spari contro il convoglio dell’elemosiniere del Papa. Dottrina #Russia è uso di armi nucleari, quando… - SecolodItalia1 : Spari contro il convoglio dell’elemosiniere del Papa in Ucraina. In salvo, ci scherza su: “L’erba cattiva…”… - tg2000it : RT @TV2000it: ??#Ucraina | Spari contro convoglio dell'elemosiniere di #PapaFrancesco card. Konrad #Krajewski in missione sul fronte di gue… - rpinci : RT @TV2000it: ??#Ucraina | Spari contro convoglio dell'elemosiniere di #PapaFrancesco card. Konrad #Krajewski in missione sul fronte di gue… -