Spalletti | «Mi aspetto che la squadra confermi l’atteggiamento che ha fatto vedere | di voler vincere»

(Di sabato 17 settembre 2022) Alla vigilia di Milan-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano, presenta la gara in conferenza stampa. Chi sta meglio, il Napoli o il Milan? Ha pensato alla formazione? «Due squadre che stanno bene e hanno intenzioni sane, diventa difficile dire chi è avvantaggiato. Sarà avvantaggiato chi saprà prendersi anticipo sulle giocate durante i 90 minuti, sono due squadre che stanno poco attente tutte e due, la voglia di andare ale partite a volte lascia spazi ampi e il Milan li va ad aggredire subito. Quelli che gestiranno meglio la palla, lì ci si può prendere il vantaggio. La formazione? Va pensata, perché a fare il mio lavoro si pensa, ogni tanto, faremo come loro, giocheremo in undici anche noi, non posso dire la formazione il giorno prima, non è corretto che i miei calciatori lo sappiano oggi, perché ho bisogno di più di undici ...