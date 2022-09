Spalletti: «Favoriti? Loro sono i campioni d’Italia» (Di sabato 17 settembre 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato del match contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Napoli: «Loro sono i campioni d’Italia, qualche vantaggio ce l’hanno e dovremo essere bravi a crescere velocemente, più di Loro, perché aver vinto gli ha dato ulteriore forza ed aver ricominciato bene li ha riconfermati. Noi dovremo andare più forte se li vogliamo agguantare, Loro sono davanti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Lucianoha parlato del match contro il Milan. Ecco le parole del tecnico del Napoli: «, qualche vantaggio ce l’hanno e dovremo essere bravi a crescere velocemente, più di, perché aver vinto gli ha dato ulteriore forza ed aver ricominciato bene li ha riconfermati. Noi dovremo andare più forte se li vogliamo agguantare,davanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Napoli, doppio ballottaggio in attacco: Politano e Lozano favoriti: Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosp… - maradoniano1972 : Da quando ci davano dietro nella griglia che non eravamo buoni neanche per l'arrosto...ora ci danno primi belli fav… - zazoomblog : Champions League il Napoli cerca il bis in Scozia: in quota gli uomini di Spalletti favoriti contro i Rangers -… - zazoomblog : Champions League il Napoli cerca il bis in Scozia: in quota gli uomini di Spalletti favoriti contro i Rangers -… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Il Napoli cerca il bis in Scozia: in quota gli uomini di Spalletti favoriti contro i Rangers -