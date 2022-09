Spalletti “Col Milan esame di laurea | sarà una bella sfida”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 17 settembre 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Siamo due squadre che stanno bene, con intenzioni sane. E’ difficile dire chi sta meglio.avvantaggiato chi saprà prendersi l’anticipo sulle giocate. Siamo due squadre che hanno voglia di vincere le partite”. Presenta così Luciano, tecnico del Napoli, in conferenza stampa, il big match di domani contro il, in programma a San Siro alle 20.45. Il tecnico dei partenopei non si sbottona e preferisce non dare indicazioni sull’undici titolare che scenderà in campo: “Ho pensato alla formazione, giocheremo in 11 anche noi, come loro – ha aggiunto ridendo l’allenatore dei partenopei -. Non posso dire oggi chi giocherà, sono tutti molto motivati”. La gara contro i rossoneri vale tanto, non solo dal punto di vista della classifica, ma anche sul piano della consapevolezza: “una ...