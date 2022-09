Sotto il Gran Sasso riparte la caccia al neutrino di Majorana (Di sabato 17 settembre 2022) I fisici dell’Infn hanno dimostrato l’efficacia tecnologica di Cupid-0, l’esperimento che cerca di osservare il neutrino di Majorana, una delle particelle più cercate della fisica Leggi su wired (Di sabato 17 settembre 2022) I fisici dell’Infn hanno dimostrato l’efficacia tecnologica di Cupid-0, l’esperimento che cerca di osservare ildi, una delle particelle più cercate della fisica

carlo_pierelli : @pif_iltestimone Dalle risposte che ti hanno scritto, la maggior parte delle persone qui sotto .. Hai fatto proprio… - pelagia_pp : sotto scioc o una gran fede o un gran sangue freddo o altre cose che io non ho e non avrei mai. Però oh non esiste… - graficoinside : RT @Brigate_Azzurre: Un gran fenomeno #Bonucci. Insegue per mezzo campo #JoaoMario che aveva esultato sotto la curva del gobbodromo che al… - RobyRatto1 : RT @drndbl: @elevisconti La parte davvero sbagliata di un progetto politico che pure sotto molti aspetti è di gran lunga il migliore. Non c… - drndbl : @elevisconti La parte davvero sbagliata di un progetto politico che pure sotto molti aspetti è di gran lunga il mig… -