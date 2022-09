Sotto con i negazionisti climatici. Bestiario elettorale a catinelle (Di sabato 17 settembre 2022) È sabato, l’ultimo appuntamento della settimana per il consueto Bestiario elettorale. L’ALLUVIONE DEL DISAGIO Oltre alle vittime e ai danni l’alluvione nelle Marche ha portato con sé anche i negazionisti. In prima fila il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan (nella foto) che scrive: “Pioggia abbondante oggi e nei prossimi giorni nella mia valle alpina. Normale, specie dopo un periodo di siccità. Ma come la mettiamo con i gretini secondo i quali la siccità era ‘l’ulteriore prova dei catastrofici cambiamenti climatici?’…”. Non sapere la differenza tra meteo e clima è da vero cretino, con la “c”. A CALENZI SARÀ VENUTO UN COLPO Conferenza stampa di Mario Draghi. Giornalista: “Sarebbe disponibile a un secondo mandato a PalazzoChigi?”. Draghi, secco: “No”. In un attimo è evaporato il 99% della propaganda di Renzi e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 17 settembre 2022) È sabato, l’ultimo appuntamento della settimana per il consueto. L’ALLUVIONE DEL DISAGIO Oltre alle vittime e ai danni l’alluvione nelle Marche ha portato con sé anche i. In prima fila il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan (nella foto) che scrive: “Pioggia abbondante oggi e nei prossimi giorni nella mia valle alpina. Normale, specie dopo un periodo di siccità. Ma come la mettiamo con i gretini secondo i quali la siccità era ‘l’ulteriore prova dei catastrofici cambiamenti?’…”. Non sapere la differenza tra meteo e clima è da vero cretino, con la “c”. A CALENZI SARÀ VENUTO UN COLPO Conferenza stampa di Mario Draghi. Giornalista: “Sarebbe disponibile a un secondo mandato a PalazzoChigi?”. Draghi, secco: “No”. In un attimo è evaporato il 99% della propaganda di Renzi e ...

Link4Universe : Una navicella spaziale, con umani dentro, mentre arrivava verso la ISS, il più grande avamposto spaziale mai costru… - pisto_gol : Non mi piace vedere che la squadra deve passare sotto le forche Caudine del tifo per una partita persa. Ma con i gi… - INPS_it : ??#Attenzione! Se ricevete una mail con le indicazioni del testo qui sotto o con il refuso #prattica è un tentativo… - mauromaurizmab : @fradicidigioia Non mi sono mai piaciuti i processi sommari: penso a Bibbiano e dico semplicemente che in Italia c… - LuluDelTabarin : @Nonha_stata @micia274 @Max_Milano68 Diciamo che il primo episodio con le mani sotto sarebbe bastato come minimo pe… -

Sotto con i negazionisti climatici. Bestiario elettorale a catinelle LA NOTIZIA Maltempo: cade albero a Carapollo, a Teramo si valuta se annullare ‘Sport sotto le Stelle’ A Chieti cancellata la Notte gialla, a Giulianova il sindaco Costantini dirama l'allerta e consiglia le misure di autoprotezione. Burrasca prevista nel primo pomeriggio, in particolare sulla costa TER ... Regina Elisabetta, in coda per l'ultimo saluto con tende e sacchi a pelo: atteso esodo senza precedenti a Londra La fila a perdita d'occhio dei sudditi all'esterno; l'intimità di una famiglia reale che - almeno per la durata del lutto - prova ricompattarsi all'interno. L'omaggio ... A Chieti cancellata la Notte gialla, a Giulianova il sindaco Costantini dirama l'allerta e consiglia le misure di autoprotezione. Burrasca prevista nel primo pomeriggio, in particolare sulla costa TER ...La fila a perdita d'occhio dei sudditi all'esterno; l'intimità di una famiglia reale che - almeno per la durata del lutto - prova ricompattarsi all'interno. L'omaggio ...