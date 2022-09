Sony annuncia un nuovo film di Karate Kid e posticipa l'uscita di Madame Web (Di sabato 17 settembre 2022) Sony Pictures ha aggiornato la data di uscita di alcuni dei suoi film, tra cui Madame Web, annunciando inoltre un nuovo capitolo della storia di Karate Kid. Sony ha annunciato il ritorno di Karate Kid sul grande schermo e modificato la data di uscita di Madame Web. Lo studio ha infatti svelato i suoi progetti in arrivo nei prossimi anni nelle sale cinematografiche. Il nuovo capitolo del franchise di Karate Kid arriverà nei cinema il 7 giugno 2024, sfruttando forse il successo della serie Cobra Kai. Per ora non è stato svelato il cast e non sembrano essere stati scelti il regista o lo sceneggiatore. Madame Web, il film ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 settembre 2022)Pictures ha aggiornato la data didi alcuni dei suoi, tra cuiWeb,ndo inoltre uncapitolo della storia diKid.hato il ritorno diKid sul grande schermo e modificato la data didiWeb. Lo studio ha infatti svelato i suoi progetti in arrivo nei prossimi anni nelle sale cinematografiche. Ilcapitolo del franchise diKid arriverà nei cinema il 7 giugno 2024, sfruttando forse il successo della serie Cobra Kai. Per ora non è stato svelato il cast e non sembrano essere stati scelti il regista o lo sceneggiatore.Web, il...

