“Sono incinta, posso usare il bagno?”: 35enne di Treviglio deruba un’anziana (Di sabato 17 settembre 2022) Treviglio. Ha derubato una nonnina di 87 anni di Gottolengo, in provincia di Brescia e, lo stesso giorno, un’artigiana della stessa zona. Ma l’anziana si è accorta del furto subito, ha chiesto aiuto in un bar ed ha fatto arrestare la donna, una 35enne residente a Treviglio. Intorno alle 15.30 di giovedì la 35enne si è presentata a casa dell’anziana: chiedeva di poter usare il bagno con urgenza perché era incinta. La nonnina ha acconsentito e l’ha fatta entrare in casa ma la donna mirava ai soldi ed infatti è riuscita a rubare 150 euro. La pensionata si è insospettita, l’ha incalzata, e la 35enne è fuggita con il denaro. Ma l’arzilla 87enne non si è data per vinta: è uscita di casa ed ha raggiunto il bar vicino alla sua abitazione, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 settembre 2022). Hato una nonnina di 87 anni di Gottolengo, in provincia di Brescia e, lo stesso giorno, un’artigiana della stessa zona. Ma l’anziana si è accorta del furto subito, ha chiesto aiuto in un bar ed ha fatto arrestare la donna, unaresidente a. Intorno alle 15.30 di giovedì lasi è presentata a casa dell’anziana: chiedeva di poterilcon urgenza perché era. La nonnina ha acconsentito e l’ha fatta entrare in casa ma la donna mirava ai soldi ed infatti è riuscita a rubare 150 euro. La pensionata si è insospettita, l’ha incalzata, e laè fuggita con il denaro. Ma l’arzilla 87enne non si è data per vinta: è uscita di casa ed ha raggiunto il bar vicino alla sua abitazione, ...

needlvke : @Covidioti @repubblica La cosa che mi fa più ridere è che sono proprio gli uomini che decidono cosa sia giusto o no… - nnymphea : RT @itsimori: marta è incinta non ci credo CARLO DIVENTERÀ ZIO NON SONO PRONTA A VEDERLO COSÌ - ombranotturna : le donne sono sempre colpevoli per TUTTO. colpevoli se sono state molestate, colpevoli se sono state violentate in… - CronacaSocial : 'Se sono incinta?' Aurora Ramazzotti rompe di nuovo il silenzio e torna a parlare della gravidanza: le sue parole ??… - MartinaC1203 : RT @itsimori: marta è incinta non ci credo CARLO DIVENTERÀ ZIO NON SONO PRONTA A VEDERLO COSÌ -