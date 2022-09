Soldi Russia a partiti, Salvini: “Vicenda imbarazzante per chi la cavalca” (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Viktor Orbán è stato appena liberamente rieletto dagli ungheresi. E pure gli svedesi hanno votato per mandare a casa un governo di sinistra, scegliendone uno di centrodestra. Si chiama democrazia. E a Bruxelles dovrebbero amare e rispettare la volontà popolare…”. Lo dice in un colloquio con ‘Avvenire’ Matteo Salvini. “Siamo d’accordo su tutte le posizioni e le dichiarazioni di Orbán? Ovviamente no, è chiaro – argomenta il leader del Carroccio –. Ma bisogna riconoscere che le politiche a sostegno delle famiglie, delle coppie e della natalità in Ungheria sono fra le più innovative ed efficaci d’Europa… E per la Lega, aiutare le famiglie anche in Italia sarà una priorità assoluta”. Quella sui fondi russi “è una Vicenda imbarazzante per chi la cavalca, ovvero la sinistra e i suoi giornali. La Lega ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 17 settembre 2022) (Adnkronos) – “Viktor Orbán è stato appena liberamente rieletto dagli ungheresi. E pure gli svedesi hanno votato per mandare a casa un governo di sinistra, scegliendone uno di centrodestra. Si chiama democrazia. E a Bruxelles dovrebbero amare e rispettare la volontà popolare…”. Lo dice in un colloquio con ‘Avvenire’ Matteo. “Siamo d’accordo su tutte le posizioni e le dichiarazioni di Orbán? Ovviamente no, è chiaro – argomenta il leader del Carroccio –. Ma bisogna riconoscere che le politiche a sostegno delle famiglie, delle coppie e della natalità in Ungheria sono fra le più innovative ed efficaci d’Europa… E per la Lega, aiutare le famiglie anche in Italia sarà una priorità assoluta”. Quella sui fondi russi “è unaper chi la, ovvero la sinistra e i suoi giornali. La Lega ha ...

