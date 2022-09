Simbolotto oggi 17 settembre 2022 | i simboli vincenti dell’estrazione di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 settembre 2022)17. Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento fisso e ormai consueto con la sorte. E con le combinazionidel. E questa sera, sabato 17, l’appuntamento settimanale con il concorso gratuito abbinato al Gioco del Lotto permetterà di vincere premi importanti a chi riuscirà a indovinare i cinqueestratti. Ogni mese il concorso è associato ad una ruota del Lotto, per tutto il mese diil concorso è collegato alla ruota di Palermo. Alle ore 20.00, subito dopo le estrazioni di Lotto e Superenalotto, su questa pagina la diretta con gli aggiornamenti in tempo reale con i cinqueestratti. Leggi anche: Ultime estrazioni ...