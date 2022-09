Silvia Mereu, la mamma del bimbo disperso nell’alluvione delle Marche: «Così un’onda mi ha strappato Mattia» (Di sabato 17 settembre 2022) Silvia Mereu è la farmacista 42enne di Barbara salvata dai pompieri durante l’alluvione delle Marche. Suo figlio Mattia, 8 anni, è nell’elenco dei dispersi. Per la sua ricerca nel territorio di Castellone di Suasa è stato usato anche un termoscanner. Silvia è ricoverata in ospedale con un principio di polmonite. E ha raccontato a Repubblica cosa è successo: «Avevo appena lasciato la farmacia, erano le 20, massimo 20,30. Mattia aveva trascorso il pomeriggio dal padre. A Barbara non pioveva, io e Mattia abitiamo a San Lorenzo in Campo. Avrò percorso in auto sulla Corinaldese meno di una decina di chilometri. Ha iniziato a piovere e poi ho visto quell’onda marrone arrivare come una furia verso di noi». A quel punto ha tentato di tornare indietro ma è ... Leggi su open.online (Di sabato 17 settembre 2022)è la farmacista 42enne di Barbara salvata dai pompieri durante l’alluvione. Suo figlio, 8 anni, è nell’elenco dei dispersi. Per la sua ricerca nel territorio di Castellone di Suasa è stato usato anche un termoscanner.è ricoverata in ospedale con un principio di polmonite. E ha raccontato a Repubblica cosa è successo: «Avevo appena lasciato la farmacia, erano le 20, massimo 20,30.aveva trascorso il pomeriggio dal padre. A Barbara non pioveva, io eabitiamo a San Lorenzo in Campo. Avrò percorso in auto sulla Corinaldese meno di una decina di chilometri. Ha iniziato a piovere e poi ho visto quell’onda marrone arrivare come una furia verso di noi». A quel punto ha tentato di tornare indietro ma è ...

