Siamo noi gli unici liberali veri altro che terzo polo La versione di Bergamini FI

Leggi su formiche

(Di sabato 17 settembre 2022) L’esperienza del governo Draghi è difficilmente ripetibile in futuro, dice a Formiche.net Deborah, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, ma un certo tipo di approccio (razionale, pragmatico e operativo) potrà essere molto utile al prossimo esecutivo. Conversazione con l’esponente di Forza Italia. Dal Cdm via libera all’unanimità al decreto Aiuti ter da 14 miliardi di euro: i conti italiani restano in ordine? Comunque i conti italiani al momento restano in ordine, perché questi denari sono stati trovati: non abbiamo scelta, dobbiamo farli restare in ordine. È chiaro che stiamo affrontando una situazione drammatica in termini di prospettive e quindi voglio sottolineare la grandissima reattività del governo, e anche di tutte le forze politiche per latà, rispetto a cercare di tamponare la situazione del caro bollette sia per le ...