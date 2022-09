Si ritira dal calcio: l’ex Serie A ha deciso, annuncio irreversibile (Di sabato 17 settembre 2022) Addio al calcio giocato, la decisione dell’ex calciatore di Serie A è definitiva. L’annuncio è arrivato dai suoi profili social. Davide Santon dice addio al calcio giocato. Il trentunenne calciatore, vecchia conoscenza del campionato di Serie A, ha svelato quale sarà il suo futuro. Niente più terreno di gioco e pallone, la decisione presa è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 17 settembre 2022) Addio algiocato, la decisione delcalciatore diA è definitiva. L’è arrivato dai suoi profili social. Davide Santon dice addio algiocato. Il trentunenne calciatore, vecchia conoscenza del campionato diA, ha svelato quale sarà il suo futuro. Niente più terreno di gioco e pallone, la decisione presa è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

nonrispondere : @ElGusty201 il gasdotto con la cina finisce entro il 2035 per ora il gas non lo vende ma lo brucia??gli basta una fi… - MarcoRani2 : @UmberHouse @gianpiero1965 @kuliscioff @PieroSansonetti Ma quali persecuzioni, i nazisti di Wagner sobillano e adde… - ariolsz : Il giorno in cui Thiago Motta si ritira dal calcio é festa nazionale - AugustoSabatel2 : @ElGusty201 Basta che si ritira dal paese che ha aggredito, si fa processare per crimini di guerra, risarcisce l’Uc… - mazzarellantoni : RT @wimganz: @PieroSansonetti Putin -ritira gli assassini invasori dal territorio di un paese sovrano -si dichiara responsabile degli assas… -