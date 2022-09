Serie C 2022/23: il Novara domina senza successo, reti inviolate contro la Virtus Verona (Di sabato 17 settembre 2022) Pareggio a reti inviolate tra Novara e Virtus Verona, nella quarta giornata del Girone A di Serie C 2022/23. Ritmi altissimi nella prima frazione di gioco tra Novara e Virtus Verona. Sono i padroni di casa a dominare maggiormente e a sprecare molteplici occasioni del vantaggio. Chance più eclatante al 14esimo: è Tavernelli ad arrivare davanti la porta tutto solo e a calciale col destro. Pallone che si infrange sul palo alla sinistra di Sibi. Solo due minuti più tardi arriva la rete sbagliata da Danti: l’attaccante rossoblù calcia a giro e prende esattamente l’incrocio dei pali. reti inviolate al termine del primo tempo. Seconda frazione ancora a favore degli uomini ... Leggi su sportface (Di sabato 17 settembre 2022) Pareggio atra, nella quarta giornata del Girone A di/23. Ritmi altissimi nella prima frazione di gioco tra. Sono i padroni di casa are maggiormente e a sprecare molteplici occasioni del vantaggio. Chance più eclatante al 14esimo: è Tavernelli ad arrivare davanti la porta tutto solo e a calciale col destro. Pallone che si infrange sul palo alla sinistra di Sibi. Solo due minuti più tardi arriva la rete sbagliata da Danti: l’attaccante rossoblù calcia a giro e prende esattamente l’incrocio dei pali.al termine del primo tempo. Seconda frazione ancora a favore degli uomini ...

