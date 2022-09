(Di sabato 17 settembre 2022) Servizio digratuito per le famiglie residenti, purché siano in regola con il pagamento dei tributi e purché almeno unsia di cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea. L'articolo .

orizzontescuola : Scuolabus gratis solo se un genitore è italiano: scoppia la polemica in un paese dell’Abruzzo - AssaloniRoberto : RT @SimonaMaya70: @sbonaccini Che poi... Fino ai 14 anni 90 volte su 100 vanno con lo scuolabus, che è PAGATO al comune!!!( I miei nipoti l… - SimonaMaya70 : @sbonaccini Che poi... Fino ai 14 anni 90 volte su 100 vanno con lo scuolabus, che è PAGATO al comune!!!( I miei ni… - Gazzetta_Jonica : Furci Siculo, scuolabus gratis per le famiglie: l'Amministrazione Comunale azzera la tariffa - GiulianaDaniel2 : RT @ArmandoDicone: Questa notizia deve farci riflettere molto, stiamo diventando un Paese razzista, ridicolo e incivile. @forumalcentro @GT… -

Sant'Angelo a Cupolo . Dopo l'apertura scolastica, con serviziooperativo fin dal primo giorno, altra buona notizia per le famiglie degli alunni della scuola dell'obbligo di Sant'Angelo a Cupolo. L'acquisto dei libri di testo non graverà sul bilancio ...L'Amministrazione può affermare con orgoglio che anche quest'anno verrà garantito il serviziogratuito, uno dei pochi comuni a renderlo ancora disponibile in tale modalità. Con la fine dell'...Si terrà domenica 18 settembre alle 17:00 in piazza Orsini a Montorio al Vomano un presidio di protesta contro la scelta razzista e discriminatoria del Sindaco di Montorio di fornire lo scuolabus grat ...Da oggi inizia il nuovo anno scolastico e con la ripartenza delle attività riprende anche il servizio gratuito dello scuolabus. Il trasporto è appunto a costo zero (l’unica richiesta è il versamento d ...