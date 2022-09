Sardegna | Solinas | “Zes strumento finalmente operativo”

(Di sabato 17 settembre 2022) CAGLIARI – “La Zes si inserisce nell’alveo di una rivendicazione storica mondiale che oggi anche nella nostra Isola diventa realtà grazie all’importante lavoro della Giunta, che ha consentito di portare a compimento il piano Zes. Le aziende che oggi si insediano nella nostra Isola investendo nei mappali contenuti nella perimetrazione delle Zone economiche speciali potranno accedere ad agevolazioni, strumenti fiscali e amministrativi previsti per creare nuove opportunità di sviluppo economico e di crescita sociale”. Così il presidente della Regione Christianin conferenza stampa a Villa Devoto per illustrare i dettagli della Zona economica speciale. “La scelta operata in– ha proseguito– è stata quella dei porti di rilevanza strategica, con la previsione di uno sviluppo circolare ...

Lo dice il governatore Christian Solinas sulle Zone Economiche Speciali della Sardegna.