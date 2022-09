Sarah Scazzi, arriva la serie sul delitto di Avetrana: tutti i dettagli (Di sabato 17 settembre 2022) La serie sul delitto di Sarah Scazzi diventa realtà: Disney+ ha difatti annunciato la produzione di Avetrana – Qui non è Hollywood. Per la regia di Pippo Mezzapesa, che abbiamo visto a Venezia79 con Ti mangio il cuore, è entrata di recente in lavorazione in Puglia. Quello di Sarah Scazzi è stato un delitto che … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 17 settembre 2022) Lasuldidiventa realtà: Disney+ ha difatti annunciato la produzione di– Qui non è Hollywood. Per la regia di Pippo Mezzapesa, che abbiamo visto a Venezia79 con Ti mangio il cuore, è entrata di recente in lavorazione in Puglia. Quello diè stato unche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

