"Sarà la prima alleanza!": Pamela Prati se lo lascia sfuggire, sta già tramando per la vittoria finale (Di sabato 17 settembre 2022) Iniziano le prime alleanze, Pamela Prati ha spoilerato un dettaglio importantissimo e gli attenti telespettatori del GF Vip hanno capito al volo Pamela Prati (Instagram)Il Grande Fratello Vip inizierà la prossima settimana sotto la guida di Alfonso Signorini. La tensione del conduttore è alle stelle, questo perché con il trambusto delle elezioni Sarà difficile riuscire a gestire i gieffini nel loro entra e esci, quarantene comprese. Nonostante tutto ciò, Alfonso ha lasciato a tutti il diritto/dovere di andare a votare il 25 settembre, nonostante lo scompenso dell'interruzione del reality. Un'altra sfida ancora più complicata quest'anno, quindi, ma il conduttore non si dà per vinto. Lunedì ci Sarà la prima puntata del GF, vedremo tutte le prime entrate ...

