Sanpellegrino | l' acqua sparisce dagli scaffali | inquietante | cosa è successo

(Di sabato 17 settembre 2022) Stop alla produzione dell'. Il noto gruppo ha deciso di fermare l'attività per due giorni nello stabilimento di Ruspino, a Bergamo, proprio dove l'viene imbottigliata. La decisione arriva dopo mesi di serie difficoltà nel reperire l'anidride carbonica alimentare. Sostanza che serve per aggiungere le bollicine alle bevande. "A causa del persistere dei cali nella fornitura di anidride carbonica - fanno sapere dall'azienda della Valle Brembana - questa settimana si renderà necessario un fermo produttivo di due giorni". Eppure il problema non riguarda solo l'Italia e neppure solo la, complice il rialzo dei prezzi delle energie che rendono costose la sua estrazione e la sua produzione. Per non parlare poi dell'aumento del costo di vetro, plastica, alluminio e cartone. ...

infoiteconomia : Manca l'anidride carbonica: lo stabilimento dell'acqua Sanpellegrino chiude per due giorni, dipendenti messi in fer… - infoiteconomia : Sanpellegrino, manca l’anidride carbonica: si ferma la produzione di acqua frizzante - _fiorucci : RT @Laura51478782: Sanpellegrino ferma la produzione di acqua: manca l'anidride carbonica - Teresatherry0 : RT @Laura51478782: Sanpellegrino ferma la produzione di acqua: manca l'anidride carbonica - Bianchessi8 : RT @Laura51478782: Sanpellegrino ferma la produzione di acqua: manca l'anidride carbonica -

I primi problemi di approvvigionamento della Co2, con cui viene addizionata anche l'mineraleche nasce dalle sorgenti in Val Brembana, nell'area di San Pellegrino Terme (in ...Bollette, il re del tonno Callipo lancia l'allarme: 'Azienda in difficoltà, governo intervenga o falliremo', stop all'frizzante Con la mancanza di anidride carbonica, ...Di Federico Rota Bergamo, lo stabilimento in Val Brembana costretto a sospendere per due giorni l’attività di imbottigliamento La carenza di materie prime, e nello specifico di anidride carbonica, ha ...La crisi delle materie prime inizia a colpire duramente anche le aziende in Italia. Sanpellegrino, noto marchio di acqua in bottiglia, oggi di proprietà della multinazionale ...