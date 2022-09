Sanità – Il Nursing Up: “Solidarietà ai colleghi della Sardegna, per la vergognosa situazione dell’ospedale di Cagliari” (Di sabato 17 settembre 2022) “Una emergenza con pochi precedenti, una situazione vergognosa, che oggi si presenta a Cagliari, ma che va raccontata alla collettività di tutta Italia, da Nord e Sud, perché è solo l’ultimo, in ordine di tempo, dei tristi teatri che viviamo ahimè anche in altre regioni d’Italia, e che meritano una ribalta nazionale attraverso le cronache dei nostri giornali”, denuncia Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. “Quanto sta accadendo in Sardegna, all’ospedale Brotzu di Cagliari, da mesi, non è affatto degno di un Paese civile – spiega il sindacalista degli infermieri (nella foto) – Infermieri vessati da turni massacranti, vittime di una voragine di personale che, così come in tutta Italia, porta questa professione a finire dritta nelle tenebre della ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 settembre 2022) “Una emergenza con pochi precedenti, una, che oggi si presenta a, ma che va raccontata alla collettività di tutta Italia, da Nord e Sud, perché è solo l’ultimo, in ordine di tempo, dei tristi teatri che viviamo ahimè anche in altre regioni d’Italia, e che meritano una ribalta nazionale attraverso le cronache dei nostri giornali”, denuncia Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp. “Quanto sta accadendo in, all’ospedale Brotzu di, da mesi, non è affatto degno di un Paese civile – spiega il sindacalista degli infermieri (nella foto) – Infermieri vessati da turni massacranti, vittime di una voragine di personale che, così come in tutta Italia, porta questa professione a finire dritta nelle tenebre...

