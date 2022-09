Sanità d’eccellenza – San giovanni addolorata di Roma | eseguito il primo impianto di protesi sottoretinica

(Di sabato 17 settembre 2022) L’unico studio italiano, che si affianca a quelli avviati negli Stati Uniti, Francia, Germania e Inghilterra, si prefigge di restituire una visione utile nei pazienti che hanno perso completamente la visione centrale (assenza di percezione luce) a causa della AMD di tipo atrofico evoluta allo stadio terminale. Un microchip di minuscole dimensioni (2 x 2 mm. con spessore di 30 micron) che capta la luce nell’infrarosso e, generando stimoli elettrici, è in grado di restituire una visione utile nei pazienti affetti da degenerazione maculare legata all’età (AMD di tipo atrofico) evoluta allo stadio terminale di atrofia geografica. L’Innovativoè stato effettuato presso l’AO Sandied è ilad avvenire in Italia nell’ambito del progetto internazionale PRIMAvera, lo ...

