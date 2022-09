Salvini rifiuta di cantare ‘Bella ciao’. E al gazebo della Lega intona ‘La leggenda del Piave’ – Video (Di sabato 17 settembre 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini, su richiesta di un giornalista delle Iene a Milano, ha declinato l’offerta di cantare ‘Bella ciao’ e ha intonato qualche strofa della ‘leggenda del Piave’ di fronte ai militanti. “Se vuoi ti canto ‘Liberi liberi’ di Vasco o ‘Libertà è partecipazione’ di Gaber – ha spiegato Salvini – Cantala tu ‘Bella ciao’. Evviva chi ha dato la sua vita per la libertà, non mi piace chi strumentalizza”. In relazione alle polemiche che ci sono state sul rifiuto di Laura Pausini a cantare ‘Bella ciao’ durante una trasmissione tv spagnola, Salvini ha concluso: “Viva la musica senza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Il leaderMatteo, su richiesta di un giornalista delle Iene a Milano, ha declinato l’offerta die hato qualche strofadeldi fronte ai militanti. “Se vuoi ti canto ‘Liberi liberi’ di Vasco o ‘Libertà è partecipazione’ di Gaber – ha spiegato– Cantala tu. Evviva chi ha dato la sua vita per la libertà, non mi piace chi strumentalizza”. In relazione alle polemiche che ci sono state sul rifiuto di Laura Pausini adurante una trasmissione tv spagnola,ha concluso: “Viva la musica senza ...

