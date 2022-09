Salt Bae fa visita al Napoli – Foto

Leggi su napolipiu

(Di sabato 17 settembre 2022)Bae famoso imprenditore noto come Nusret, proprietario di Nusr-Et ha fattoalprima della sfida con il Milan. L’imprenditore turco famoso per la sua catena di ristoranti, la bontà della sua carne e quel modo particolare di aggiungere il sale, ha incontrato dirigenti e giocatori delnel ritiro di Milano.Bae ha scattato unacon alcuni giocatori come Politano e Di Lorenzo, ed il capitano dello ha omaggiato anche con una maglia della squadra azzurra. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.