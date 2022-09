Salario minimo, pensioni di garanzia, no agli stage gratuiti: il Pd vuole restituire dignità ai lavoratori (di N. Zingaretti) (Di sabato 17 settembre 2022) Bisogna combattere per un parlamento che affronti senza timidezza, remore, paure il tema del lavoro. Nel passato con la destra forte, i diritti sociali e i diritti civili non avevano cittadinanza. L’Italia ha, invece, bisogno di più investimenti nelle politiche attive, di un Salario e di un reddito minimo, di abbassare le tasse sul lavoro, della parità di genere nelle retribuzioni, di più personale e investimenti nella scuola e nella sanità pubblica. La situazione è drammatica: • 9,1 milioni di persone in Italia vivono in una situazione di disoccupazione o disagio lavorativo, una condizione che colpisce principalmente i giovani e le donne. • Record storico a luglio 2022 di lavoratori precari: 3,2 milioni pari al 17,4% dei lavoratori dipendenti totali • Oltre 4 milioni di lavoratori che guadagnano meno ... Leggi su tpi (Di sabato 17 settembre 2022) Bisogna combattere per un parlamento che affronti senza timidezza, remore, paure il tema del lavoro. Nel passato con la destra forte, i diritti sociali e i diritti civili non avevano cittadinanza. L’Italia ha, invece, bisogno di più investimenti nelle politiche attive, di une di un reddito, di abbassare le tasse sul lavoro, della parità di genere nelle retribuzioni, di più personale e investimenti nella scuola e nella sanità pubblica. La situazione è drammatica: • 9,1 milioni di persone in Italia vivono in una situazione di disoccupazione o disagio lavorativo, una condizione che colpisce principalmente i giovani e le donne. • Record storico a luglio 2022 diprecari: 3,2 milioni pari al 17,4% deidipendenti totali • Oltre 4 milioni diche guadagnano meno ...

