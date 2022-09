Rugby femminile, Eccellenza 2022-2023: diramato il calendario. Si parte il 20 novembre (Di sabato 17 settembre 2022) Nasce con la stagione 2022-2023 il campionato d’Eccellenza di Rugby femminile: al via Valsugana Rugby Padova, Arredissima Villorba Rugby, Rugby Colorno, CUS Torino Rugby, CUS Milano, Benetton Rugby, Rugby Parabiago ed Unione Rugby Capitolina. Il massimo campionato nazionale nel fine settimana del 3-4 giugno assegnerà il titolo di Campione d’Italia. Retrocessione in Serie A femminile 2023-2024 per l’ultima classificata. L’Eccellenza femminile scatterà domenica 20 novembre, al termine della Coppa del Mondo. Si disputerà un girone unico con gare di andata e ritorno tra le otto ... Leggi su oasport (Di sabato 17 settembre 2022) Nasce con la stagioneil campionato d’di: al via ValsuganaPadova, Arredissima VillorbaColorno, CUS Torino, CUS Milano, BenettonParabiago ed UnioneCapitolina. Il massimo campionato nazionale nel fine settimana del 3-4 giugno assegnerà il titolo di Campione d’Italia. Retrocessione in Serie A-2024 per l’ultima classificata. L’scatterà domenica 20, al termine della Coppa del Mondo. Si disputerà un girone unico con gare di andata e ritorno tra le otto ...

