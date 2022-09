Rugani ha un colpo segreto | ecco perché può tornare in auge il suo nome

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 17 settembre 2022) Danieleè un giocatore in grave crisi di rendimento, con il suoche può rialzarsi nei prossimi mesi grazie a un. L’obbiettivo della Juventus sicuramente quello di poter cercare dia vincere il campionato, con il Tricolore che da due anni ormai fa la sponda sul Naviglio di Milano, con Danieleche potrebbe diventare inaspettatamente l’uomo giusto per poter sorprendere tutti. Ansa FotoUna grande squadra come la Juventus ha bisogno di poter avere sempre a disposizione dei giocatori che possano essere considerati di primissimo piano in modo tale da poter competere sempre ad altissimi livelli. Danieleaveva rappresentato una grandissima speranza nel momento in cui era stato acquistato nel 2015 dall’Empoli, con il difensore toscano che purtroppo non è ...