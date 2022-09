Roma, scoperto deposito di merce rubata: i Carabinieri riconsegnano gli articoli al proprietario (Di sabato 17 settembre 2022) Nell’ambito di controlli svolti in un insediamento abusivo in via Montottone, località Corcolle, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli, insieme ai colleghi del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma hanno rinvenuto materiale che hanno ritenuto provento di furto. Leggi anche: Roma, tentano furto in abitazione: ‘beccato’ 30enne, caccia ai complici Trovato materiale di materiale provento di furto Sono stati denunciati anche romeno e un italiano, trovati in possesso di materiale di dubbia provenienza e altro provento di furto che era stato denunciato presso la stazione dei Carabinieri di Castel Madama nel mese di agosto. Refurtiva restituita La refurtiva – tra cui parti di impianti di climatizzazione, materiale edile e biciclette – è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto. Infine, i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) Nell’ambito di controlli svolti in un insediamento abusivo in via Montottone, località Corcolle, idella Compagnia di Tivoli, insieme ai colleghi del GruppoForestali dihanno rinvenuto materiale che hanno ritenuto provento di furto. Leggi anche:, tentano furto in abitazione: ‘beccato’ 30enne, caccia ai complici Trovato materiale di materiale provento di furto Sono stati denunciati anche romeno e un italiano, trovati in possesso di materiale di dubbia provenienza e altro provento di furto che era stato denunciato presso la stazione deidi Castel Madama nel mese di agosto. Refurtiva restituita La refurtiva – tra cui parti di impianti di climatizzazione, materiale edile e biciclette – è stata recuperata e riconsegnata all’avente diritto. Infine, i ...

CorriereCitta : Roma, scoperto deposito di merce rubata: i Carabinieri riconsegnano gli articoli al proprietario - giusepp28943151 : Giá SCOPERTO? Donna accusa un senatore: 'Molestie sessuali al Senato per un lavoro'. Calenda: 'Richetti è solo vi… - intheoutersp4ce : scoperto che c'è un pullman che dalla mia città in culo al mondo porta direttamente a roma con un prezzo anche abba… - ziolions4219 : RT @Rvaticanaitalia: ???#live 'Ho passato 10 anni della mia vita in #Kazakhstan: all'inizio abbiamo trovato un ambiente duro, ma con gli ann… - DomenicoMazzil5 : RT @Rvaticanaitalia: ???#live 'Ho passato 10 anni della mia vita in #Kazakhstan: all'inizio abbiamo trovato un ambiente duro, ma con gli ann… -