Roma, nuovo infortunio: Karsdorp fuori 45 giorni, ginocchio ko (Di sabato 17 settembre 2022) Un nuovo infortunio grave in casa Roma , e si tratta di un altro olandese. Dopo Wijnaldum, infatti, è il turno di Rick Karsdorp che durante l'allenamento di oggi ha riportato la lesione del menisco ... Leggi su leggo (Di sabato 17 settembre 2022) Ungrave in casa, e si tratta di un altro olandese. Dopo Wijnaldum, infatti, è il turno di Rickche durante l'allenamento di oggi ha riportato la lesione del menisco ...

AliprandiJacopo : ?? Il sindaco @gualtierieurope durante l’intervallo di #RomaHelsinki: “I #Friedkin mi hanno comunicato che a ottobre… - Corriere : Milano, dal progetto del nuovo stadio sparisce il vecchio Meazza: non rimarrà neppure la Torre 11 - ASRomaFemminile : ????? DI NUOVO INSIEME ?? FORZA ROMA ???? #ASRomaFemminile - asromaliveit1 : Nuovo infortunio in casa #Roma. A poche ore dalla sfida con l'#Atalanta, Josè #Mourinho perde per un infortunio al… - Kuky50011856 : @itsmeback_ Son felice per gli ungheresi, prendono le redini del loro destino nel nuovo mondo che verrà!.. Almeno c… -