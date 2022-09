Roma, infortunio Karsdorp: lesione al menisco interno del ginocchio. Il comunicato (Di sabato 17 settembre 2022) La Roma ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Karsdorp dopo l’infortunio patito contro l’Helsinki Attraverso una nota ufficiale, la Roma ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto Karsdorp dopo l’infortunio subito contro l’Helsinki. IL comunicato – «L’AS Roma comunica che Rick Karsdorp, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito una lesione al menisco interno del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Lahal’esito degli esami a cui si è sottopostodopo l’patito contro l’Helsinki Attraverso una nota ufficiale, lahal’esito degli esami a cui si è sottopostodopo l’subito contro l’Helsinki. IL– «L’AScomunica che Rick, sottoposto a esami strumentali in seguito a un trauma distorsivo riportato durante la partita di Europa League contro l’HJK, ha subito unaaldelsinistro. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico presso la Klinik Gut di St.Moritz, diretta dal ...

DiMarzio : #ASRoma I Lesione del menisco del ginocchio sinistro per Rick #Karsdorp - asromaliveit1 : Nuovo infortunio in casa #Roma. A poche ore dalla sfida con l'#Atalanta, Josè #Mourinho perde per un infortunio al… - sportli26181512 : Tegola Roma, Karsdorp crac al menisco. Deve operarsi: fuori 45 giorni: Tegola Roma, Karsdorp crac al menisco. Deve… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? La Roma perde Karsdorp: infortunio al ginocchio, si opera ?? - LeCopse96 : RT @DiMarzio: #ASRoma I Lesione del menisco del ginocchio sinistro per Rick #Karsdorp -