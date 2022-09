Roma, disabile volato dalla finestra: spunta l’ipotesi della spedizione punitiva (Di sabato 17 settembre 2022) Il caso di Hasib Omerovic, il giovane sordomuto di 36 anni volato dalla finestra dell’appartamento di casa sua in via Gerolamo Aleandro, zona Primavalle, nel corso di un’ispezione, sta mantenendo alto l’interesse pubblico in cerca di risposte su quanto è accaduto in quell’abitazione il 25 luglio scorso. Si cerca di capire come si avvenuta quella caduta se sia stata accidentale, voluta dal giovane disabile o come dice la sorella di Hasib se sia stato buttato giù. Al momento gli interrogativi restano ancora tanti. Di fatto l’uomo ha fatto un volo di 10 metri ed è rimasto in coma per 50 giorni. Fino a pochi giorni fa. Le presunte molestie del 36enne anche alla nipote di un agente Le segnalazioni di presunte molestie del 36enne ai danni di diverse donne del quartiere sarebbero state varie. Ma su Hasib le versioni dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) Il caso di Hasib Omerovic, il giovane sordomuto di 36 annidell’appartamento di casa sua in via Gerolamo Aleandro, zona Primavalle, nel corso di un’ispezione, sta mantenendo alto l’interesse pubblico in cerca di risposte su quanto è accaduto in quell’abitazione il 25 luglio scorso. Si cerca di capire come si avvenuta quella caduta se sia stata accidentale, voluta dal giovaneo come dice la sorella di Hasib se sia stato buttato giù. Al momento gli interrogativi restano ancora tanti. Di fatto l’uomo ha fatto un volo di 10 metri ed è rimasto in coma per 50 giorni. Fino a pochi giorni fa. Le presunte molestie del 36enne anche alla nipote di un agente Le segnalazioni di presunte molestie del 36enne ai danni di diverse donne del quartiere sarebbero state varie. Ma su Hasib le versioni dei ...

