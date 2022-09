Roma, disabile caduto dalla finestra: spunta l'ipotesi della "spedizione punitiva" (Di sabato 17 settembre 2022) commenta In attesa che l'indagine faccia chiarezza sul dramma di Hasib Omerovic, il disabile caduto dalla finestra di casa sua durante una perquisizione, il questore Mario della Cioppa ha rimosso il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 settembre 2022) commenta In attesa che l'indagine faccia chiarezza sul dramma di Hasib Omerovic, ildi casa sua durante una perquisizione, il questore MarioCioppa ha rimosso il ...

